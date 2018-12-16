16 Дек. 14:43 2018-12-16T14:45:32+03:00

На предприятия, производившие фальсификат, нагрянули ревизоры с внеплановыми проверками Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Им грозит штраф до миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Два брянских предприятия заподозрили в подделке молочной продукции. Таковы итоги акции "Контрольная закупка", которую в Брянске провел "Национальный союз производителей молока" вместе с региональным Управлением Роспотребнадзора.

Проверяющие собрали в двух магазинах больше 50 образцов молочной продукции и сыра стоимостью меньше 500 рублей производства 26 молокоперерабатывающих предприятий.

Эксперты обнаружили недобросовестных переработчиков, которые не указали на этикетках изделий полный состав, сообщает ГТРК "Брянск". После полного обследования, у 4 производителей нашли нарушения. Вреди них: изготовители молочной продукции из Липецкой области торговой марки "Чеплыгин молоко" и Москвы - Останкинский молочный завод торговой марки "Сметанин". А также два брянских завода: злынковский и карачевский.

На предприятия, производившие фальсификат, нагрянули ревизоры с внеплановыми проверками. Если нарушения подтвердятся, компаниям грозит штраф до миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».