2018-12-16T14:45:32+03:00
Общество

Два брянских предприятия заподозрили в подделке молочной продукции

Им грозит штраф до миллиона рублей
Елена РАКОВА
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На предприятия, производившие фальсификат, нагрянули ревизоры с внеплановыми проверкамиНа предприятия, производившие фальсификат, нагрянули ревизоры с внеплановыми проверкамиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Два брянских предприятия заподозрили в подделке молочной продукции. Таковы итоги акции "Контрольная закупка", которую в Брянске провел "Национальный союз производителей молока" вместе с региональным Управлением Роспотребнадзора.

Проверяющие собрали в двух магазинах больше 50 образцов молочной продукции и сыра стоимостью меньше 500 рублей производства 26 молокоперерабатывающих предприятий.

Эксперты обнаружили недобросовестных переработчиков, которые не указали на этикетках изделий полный состав, сообщает ГТРК "Брянск". После полного обследования, у 4 производителей нашли нарушения. Вреди них: изготовители молочной продукции из Липецкой области торговой марки "Чеплыгин молоко" и Москвы - Останкинский молочный завод торговой марки "Сметанин". А также два брянских завода: злынковский и карачевский.

На предприятия, производившие фальсификат, нагрянули ревизоры с внеплановыми проверками. Если нарушения подтвердятся, компаниям грозит штраф до миллиона рублей.

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