СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-16T13:33:27+03:00

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В Стародубе водитель легковушки на зебре сбил женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 08.15 в субботу, 15 декабря, на улице Семашко.

- По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля "Део нексиа", двигаясь со стороны переулка Больничного сбил 58-летнюю женщину, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у горожанки закрытый перелом шейки правого плеча со смещением и госпитализировали.

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