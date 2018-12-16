В Стародубе водитель легковушки на зебре сбил женщину
Пострадавшую госпитализировали
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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В Стародубе водитель легковушки на зебре сбил женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 08.15 в субботу, 15 декабря, на улице Семашко.
- По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля "Део нексиа", двигаясь со стороны переулка Больничного сбил 58-летнюю женщину, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у горожанки закрытый перелом шейки правого плеча со смещением и госпитализировали.
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