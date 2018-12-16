В брянском театре юного зрителя покажут премьерный спектакль "Вождь краснокожих"

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-16T12:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском театре юного зрителя представят новый спектакль "Вождь краснокожих". Премьера по рассказу О. Генри состоится 17 декабря в 11.00.

Режиссер Артем Бибилюров определил жанр постановки как «фантазию для детей и размышлений родителей», сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Действие происходит в одном из американских городков. Двое мошенников – Сэм и Билл – остро нуждаются в деньгах. Для того, чтобы раздобыть их, они похищают девятилетнего мальчишку - сына богатого по местным меркам горожанина и прячут его в пещере в лесу. А отцу намереваются отправить письмо с требованием выкупа. Однако мальчишка, называющий себя Вождем Краснокожих, принимает все это за игру и считает, что находится в увлекательном походе, - он вовсе не стремится вернуться домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».