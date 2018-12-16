2018-12-16T11:07:26+03:00
Общество

В Новозыбкове открыли социальный склад вещей для малообеспеченных и многодетных семей

Его наполняют местные жители
Елена РАКОВА
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Фото: БрянскНОВОСТИ.RUФото: БрянскНОВОСТИ.RU
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В Новозыбкове открыли социальный склад вещей для малообеспеченных и многодетных семей. Он работает при Центре детства и семьи «Мечта». Местные жители приносят сюда одежду и обувь, из которых выросли дети. А еще книги, игрушки, кроватки, коляски и даже бытовую технику. Некоторые делится своим урожаем.

Все начиналось как группа помощи многодетным семьям, сообщает издание БрянскНОВОСТИ.RU. Но со временем вещей стало так много, что пришлось открыть склад.

- Нам очень нужна помощь волонтеров, разобрать, постирать, разложить вещи, - говорят общественники. - Мы приглашаем всех желающих стать участниками нашего благотворительного проекта.

Обращаться можно в Центр детства и семьи «Мечта» по телефонам: 8-9102929667, 89610035335, 89065022671 электронная почта: ANOMechta@yandex.ru.

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