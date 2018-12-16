2018-12-16T10:12:50+03:00
Происшествия

В Брянске автомобилистка протаранила фонарный столб

Женщина не справилась с управлением
Елена РАКОВА
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Фото: Областная Госавтоинспекция.Фото: Областная Госавтоинспекция.
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В Фокинском районе Брянска автомобилистка протаранила фонарный столб. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 08.50 на проспекте Московском 14 декабря.

- По предварительной информации, 37-летняя автомобилистка ехала на "Хонда Сивик" по проспекту Московскому к улице Калинина в левом ряду, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Женщина не справилась с управлением и врезалась в электроопору.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшей ушиб поясничного отдела позвоночника. После оказания помощи автомобилистку отпустили домой, назначив лечение.

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