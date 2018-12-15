2018-12-15T21:01:11+03:00
Общество

Брянские казаки подвели итоги года

Прошел 8-й отчетный Круг Брянского отдельского казачьего общества
Елена РАКОВА
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Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
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В субботу, 15 декабря, в городском доме культуры Советского района Брянска прошел 8-й отчетный Круг Брянского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». На нем казаки подвели итоги года. Они не только участвовали во всех значимых событиях, проходящих в Брянской области, но и вместе с полицейскими обеспечивали порядок на брянских улицах.

В августе организовали и провели III международный фестиваль традиционной казачьей культуры «Станица «Брянская». В сентябре команда учащихся Стародубского казачьего кадетского корпуса приняла участие в окружном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи в Москве.

В соревнованиях Спартакиады допризывной казачьей молодежи команда стародубских кадет заняла почетное 3-е место. А в «Казачьем сполохе» наша команда юных казаков одержала уверенную победу, сообщают в областном правительстве.

Воспитанники казачьих классов 58-й школы не только стали участниками Круга, но и им была доверена почетная миссия внести в зал знамя Брянского отдельского казачьего округа.

Казаки после пожара помогли отремонтировать храм святого князя Владимира в поселке Октябрьский.

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