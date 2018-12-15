Под Брянском водитель легковушки сбил подростка

СЕГОДНЯ 19:18 2018-12-15T19:18:16+03:00

После осмотра и оказания помощи пешехода отпустили домой, назначив лечение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В брянском городе Фокино водитель легковушки сбил 14-летнего подростка. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.15 на улице Гайдара.

- По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля "Ауди А4" ехал со стороны улицы Луначарского в сторону улицы Мира, когда сбил подростка, - рассказывают в областной Госатоинспекции. - Парень перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у подростка сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб бедра. После осмотра и оказания помощи пешехода отпустили домой, назначив лечение.

Всего за прошедшие сутки, 14 декабря, в Брянской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В которых которых один человек погиб и трое получили травмы.

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