2018-12-15T17:43:48+03:00
Общество

Брянские чиновники и депутаты сдали нормативы ГТО

Госслужащие соревновались в беге, прыжках, проверяли свою точность и ловкость
Елена РАКОВА
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Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
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Брянские чиновники и депутаты сдали нормативы ГТО. Соревнования прошли 15 декабря. Участниками спартакиады стали руководители и сотрудники администраций городских округов и муниципальных районов области, депутатского корпуса, органов местного самоуправления. Всего около 300 человек. Госслужащие соревновались в беге, прыжках, проверяли свою точность и ловкость, сообщают в правительстве Брянской области.

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