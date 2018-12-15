Брянские чиновники и депутаты сдали нормативы ГТО
Госслужащие соревновались в беге, прыжках, проверяли свою точность и ловкость
Фото: правительство Брянской области.
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Брянские чиновники и депутаты сдали нормативы ГТО. Соревнования прошли 15 декабря. Участниками спартакиады стали руководители и сотрудники администраций городских округов и муниципальных районов области, депутатского корпуса, органов местного самоуправления. Всего около 300 человек. Госслужащие соревновались в беге, прыжках, проверяли свою точность и ловкость, сообщают в правительстве Брянской области.
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