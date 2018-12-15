В Брянской области задержали украинца, который незаконны пытался перебраться через границу России
В Севском районе Брянской области задержали украинца, который незаконны пытался перебраться через границу в Россию. Пограничный наряд обнаружил нарушителя 12 декабря.
Мужчина попал в нашу страну в обход официальных пунктов пропуска.
- В ходе выяснения обстоятельств нарушения стало известно, что он является гражданином сопредельного государства, - рассказывают в Пограничном управлении по Брянской области. - Ранее задержанному мужчине за нарушение российского законодательства был запрещен въезд на территорию нашей страны.
Пока правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо не разрешен".
Если на украинца заведут уголовное дело, ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей или до четырех лет колонии.
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