В Брянской области задержали украинца, который незаконны пытался перебраться через границу России

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-15T16:04:04+03:00

За это ему грозит до четырех лет колонии

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В Севском районе Брянской области задержали украинца, который незаконны пытался перебраться через границу в Россию. Пограничный наряд обнаружил нарушителя 12 декабря.

Мужчина попал в нашу страну в обход официальных пунктов пропуска.

- В ходе выяснения обстоятельств нарушения стало известно, что он является гражданином сопредельного государства, - рассказывают в Пограничном управлении по Брянской области. - Ранее задержанному мужчине за нарушение российского законодательства был запрещен въезд на территорию нашей страны.

Пока правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо не разрешен".

Если на украинца заведут уголовное дело, ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей или до четырех лет колонии.

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