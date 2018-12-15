Ремонт ДК БМЗ в Брянске продолжится в следующем году

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-15T14:33:19+03:00

А пока строители заканчивают работы

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Ремонт здания ДК БМЗ в Бежицком районе Брянска продолжат в следующем году.

За год успели провести техническое обследование здания, разработали проектно-сметную документацию. Подрядчик начал первый этап ремонта в ноябре. За месяц строители заменили окна, входные двери. А до конца декабря должны отремонтировать кровлю.

- В следующем году стартует второй, более масштабный этап работ, - рассказали в департаменту культуры Брянской области. - В его рамках приведут в порядок фасад здания, заменят электропроводку, систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, пожарные и охранные сигнализации, систему пожаротушения. Собираются также отремонтировать зрительный зал и технические помещения. Заменят оборудование сцены - осветительное, звуковое.

После ремонта ДК БМЗ смогут посещать люди с ограниченными возможностями.

СПРАВКА

Здание Дворца культуры БМЗ построили в 1929 году. Его общая площадь – больше шести тысяч квадратных метров. Последний раз капитальный ремонт и реконструкцию здания проводили в 1953 году.

По итогам технического обследования, которое провели в этом году, выяснилось, что здание изношено больше чем на 53%.

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