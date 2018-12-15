В Мглине водитель легковушки погиб под колесами погрузчика
В Мглине 28-летний водитель легковушки погиб под колесами погрузчика. Дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов ночи 14 декабря на улице Октябрьской.
- По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110, ехал в сторону Унече, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фронтальным погрузчиком АМКОДОР.
От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.
Всего за прошедшие сутки, 14 декабря, в Брянской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В которых которых один человек погиб и трое получили травмы.
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