В Мглине водитель легковушки погиб под колесами погрузчика

15 Дек. 12:50 2018-12-15T12:53:53+03:00

Автомобилист не справился с управлением

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В Мглине 28-летний водитель легковушки погиб под колесами погрузчика. Дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов ночи 14 декабря на улице Октябрьской.

- По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110, ехал в сторону Унече, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фронтальным погрузчиком АМКОДОР.

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.

Всего за прошедшие сутки, 14 декабря, в Брянской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В которых которых один человек погиб и трое получили травмы.

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