В Брянске снова проверили пожарную безопасность в торговых центрах

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-15T11:59:18+03:00

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В торговых центрах Брянска снова проверили пожарную безопасность. Активисты нагрянули в торговые центры: «Куб», «Оби», «Аэропарк», «БУМ-сити», «Мегастрой», «Европа» и «ЦУМ». В магазинах искали исправные огнетушители, планы эвакуации, выясняли хватает ли в них пожарных рукавов и пожарных стволов внутренних пожарных кранов. Проверили и исправность световых указателей и проходов пожарных выходов.

Все обнаруженные нарушения зафиксировали представили проекта "Народный контроль". Собранные материалы они передадут в специализированные органы.

Как рассказал региональный координатор федерального проекта «Народный контроль» в Брянской области, депутат областной Думы Владимир Вязов, торговые центры Брянска, в основном, соответствую требованиям противопожарной безопасности.

- Небольшие нарушения, которые были выявлены, руководство торговых центров обещало устранить в ближайшее время, - сказал Владимир Вязов. - Надеемся, что они станут еще безопаснее для горожан.

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