Дорогу к МРЭО ГИБДД в Брянске приведут в порядок на следующей неделе
На следующей неделе дорогу, ведущую к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе Брянска, должны привести в порядок. После прокладки ливневой канализации, автомобилистам стало очень трудно передвигаться по этому участку переулка Московского.
- Подрядчик заверил, что уже начал решать этот вопрос, - уточнили в Брянской городской администрации. - После прокладки на этой улице одного из кабелей, дорогу засыплют щебнем. Дорогу благоустроят в течение нескольких дней.
Также подрядчик пообещал навести порядок на строительной площадке, убрав отработанный песок В первую очередь, на участках, где он мешает движению пешеходов.
Напомним, на днях брянцы пожаловались на разбитую дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе. По словам очевидцев, на этой дороге буксуют даже фуры.
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