2018-12-15T12:00:07+03:00
Общество

Лед на брянских катках проверил замгубернатора

Правда, кататься на коньках Владимир Оборотов не стал
Елена РАКОВА
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Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
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Всю прошлую неделю в Брянске и районах области расчищали площадки и заливали катки и хоккейные корты. В пятницу, 14 декабря, замгубернатора Владимир Оборотов и начальник управления физической культуры Брянской области Валерий Корнеев проверили качество льда на них.

Чиновники наведались на каток стадиона «Юность» в Фокинском районе, стадиона «Партизан» Володарском районе, и осмотрели каток и ледовый корт в поселке Добрунь.

По словам Владимира Оборотова, эти площадки готовы принять любителей хоккея и катания. На катке в поселке Добрунь Владимир Оборотов пообщался с юными спортсменами. Однако сам прокатиться на коньках не решился.

Где в Брянске прокатиться на коньках, читайте здесь.

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