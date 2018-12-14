В Брянске к Новому году установили светящиеся фигуры и повесили гирлянды
Брянск продолжают украшать к Новому году. 13 декабря на въезде в Фокинский район появилась праздничная инсталляция со светящимися цифрами 2019. В Володарском районе огнями украсили парк «Юность». В Советском районе над проспектом Ленина повесили гирлянды. Переобразился и Первомайский мост.
- Ретро-гирлянды украсили сквер имени Александра Морозова, такие же огни зажглись в сквере на Набережной, здесь же оформили светодиодными сосульками ротонду, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.
Украшать дома к празднику начали и горожане. Многие брянцы повесили гирлянды на окнах и деревьях во дворах.
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