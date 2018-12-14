СЕГОДНЯ 17:36 2018-12-14T17:36:20+03:00

На ремонт крыши потратили больше 3,5 миллиона рублей

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14 декабря в Рогнедино открыли обновленный детский сад «Солнышко». Здесь прошел ремонт крыши.

На работы потратили больше 3,5 миллиона рублей: 2,5- из областного, 1,07 - из районного бюджетов.

На торжественное открытие пригласили областных и районных властей, родителей и их детей, местных жителей.

- Долгожданному подарку рады и взрослые, и дети, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Все они выразили слова благодарности.

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