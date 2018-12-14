В Дятькове ищут свидетелей ДТП с 14-летней девочкой

СЕГОДНЯ 18:22 2018-12-14T18:22:16+03:00

Неизвестный автомобилист, предположительно, на автомобиле ВАЗ-2112 или Лада-Приора темного цвета, сбил школьницу Фото: Сергей ГАПОН

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В Дятькове ищут свидетелей ДТП, которое произошло утром 13 декабря на улице Фокина.

Около 7.40 неизвестный автомобилист, предположительно, на автомобиле ВАЗ-2112 или Лада-Приора темного цвета, сбил школьницу. 14-летняя девочка в это время переходила дорогу на "зебре".

Водитель с места ДТП скрылся, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В автоаварии, напомним, подросток получила ушибы ноги и руки.

Полиция обращается к свидетелям и очевидцам ДТП, а также тем, кто знает что-либо о происшествии с просьбой, сообщить всю информацию по адресу: г. Дятьково, ул. Садовая, д. 6-а (МО МВД России «Дятьковский»), г. Дятьково, ул. Крупской, д. 24-б (ОГИБДД), либо позвонить по телефонам: 02, 3-37-86, 3-21-56.

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