2018-12-14T18:22:16+03:00
Общество

В Дятькове ищут свидетелей ДТП с 14-летней девочкой

Автомобилист скрылся с места происшествия
Мария Дедкова
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Неизвестный автомобилист, предположительно, на автомобиле ВАЗ-2112 или Лада-Приора темного цвета, сбил школьницуНеизвестный автомобилист, предположительно, на автомобиле ВАЗ-2112 или Лада-Приора темного цвета, сбил школьницуФото: Сергей ГАПОН
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В Дятькове ищут свидетелей ДТП, которое произошло утром 13 декабря на улице Фокина.

Около 7.40 неизвестный автомобилист, предположительно, на автомобиле ВАЗ-2112 или Лада-Приора темного цвета, сбил школьницу. 14-летняя девочка в это время переходила дорогу на "зебре".

Водитель с места ДТП скрылся, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В автоаварии, напомним, подросток получила ушибы ноги и руки.

Полиция обращается к свидетелям и очевидцам ДТП, а также тем, кто знает что-либо о происшествии с просьбой, сообщить всю информацию по адресу: г. Дятьково, ул. Садовая, д. 6-а (МО МВД России «Дятьковский»), г. Дятьково, ул. Крупской, д. 24-б (ОГИБДД), либо позвонить по телефонам: 02, 3-37-86, 3-21-56.

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