На дятьковском предприятии погасили долг по зарплате на миллион рублей
На дятьковском предприятии после вмешательства прокуратуры выплатили долг по зарплате ну сумму больше одного миллиона рублей.
За октябрь 71 работник ООО «Гранит» недополучил 1,9 миллиона рублей. Директора фирмы привлекли к административной ответственности. Но деньги до сотрудников так не дошли. Прокурор района подал иск в суд на дисквалификацию руководителя.
Но правоохранитель потребовал выплатить сотрудникам все средства, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
После этого директор предприятия частично погасил долг, выплатив работникам больше 1,1 миллиона рублей.
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