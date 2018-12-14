На дятьковском предприятии погасили долг по зарплате на миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-14T17:10:37+03:00

Прокурор района подал иск в суд на дисквалификацию руководителя. Фото: Иван ВИСЛОВ

Деньги работникам выдали после того, как в дело вмешалась прокуратура

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На дятьковском предприятии после вмешательства прокуратуры выплатили долг по зарплате ну сумму больше одного миллиона рублей.

За октябрь 71 работник ООО «Гранит» недополучил 1,9 миллиона рублей. Директора фирмы привлекли к административной ответственности. Но деньги до сотрудников так не дошли. Прокурор района подал иск в суд на дисквалификацию руководителя.

Но правоохранитель потребовал выплатить сотрудникам все средства, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

После этого директор предприятия частично погасил долг, выплатив работникам больше 1,1 миллиона рублей.

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