СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-14T17:01:26+03:00

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13 и 14 декабря в Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проходит XIII Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении: региональное развитие в конституционном измерении», посвященная 25-летию российской Конституции.

Провел пленарную сессию директор Брянского филиала РАНХиГС Сергей Шачнев. В мероприятии приняли участие: Глава города Брянска Александр Хлиманков, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Брянской области Сергей Ведерников, глава регионального исполкома «Общероссийского Народного фронта» в Брянской области, заместитель председателя Брянского горсовета Лариса Третьякова, заместитель начальника отдела по профессиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской области Инна Мухина, советник Уполномоченного по правам человека в Брянской области Александр Орешич, председатель Общественного совета г. Брянска, председатель Брянского регионального отделения «Российское общество «Знание» Татьяна Болховитина, представители вузовского сообщества из России и стран зарубежья. Перед началом пленарной сессии гости познакомились с выставкой научных трудов преподавателей Брянского филиала РАНХиГС.

- Рад приветствовать всех участников и гостей международной конференции, - сказал Глава города Брянска Александр Хлиманков. - Это событие имеет большое значение для всех – и тех, кто слушает, и тех, кто выступает. Это в том числе и реализация наших свобод, закреплённых в 29-ой статье Конституции. Основной закон нашей страны развивается вместе с нами. На этой конференции вам предоставляется возможность проанализировать это развитие, подвести итоги, наметить перспективы. Наше с вами будущее зависит от укрепления и сохранения конституционных основ, определяющих развитие России. Наш Президент Владимир Владимирович Путин поощряет многие гражданские инициативы. Нашу Конституцию отличает мощный созидательный посыл. И я желаю всем вам проникнуться им и работать на благо нашего города и всей страны!

Открывая конференцию, Сергей Шачнев говорил об историческом значении принятия Конституции на заре становления новой России. В этом году страна празднует 25-летие главного документа Российской Федерации. Организаторами конференции выступили: Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Брянское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», Брянский областной губернаторский дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина.

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