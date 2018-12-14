Брянцев пригласили поучаствовать в новогодних конкурсах «Чудо-сани» и «Чудомобиль»

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-14T16:41:20+03:00

Всех участников ждут грамоты и призы

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В Брянске пройдут два новогодних конкурса: «Чудо-сани» и «Чудомобиль». Первый состоится 22 декабря в 12.00 в парке культуры и отдыха Фокинского района. Второй - в 13.00 на площади перед ДК железнодорожников. Поучаствовать могут все желающие.

Во втором фестивале представлены номинации: «Лучший новогодний автодизайн» , «Карета Снегурочки», «Сани Деда Мороза», «Самый длинный новогодний автопоезд», «Новогоднее чудо на колесах».

- Для украшения автомобилей можно использовать гирлянды, ткани, любые конструкции, роспись, игрушки, цветы, новогоднюю мишуру и многое другое, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Музыкально-шумовое сопровождение приветствуется.

Единственное условие - передвижение автомобиля в «новогоднем тюнинге» должно быть безопасным.

Всех участников ждут памятные грамоты и призы от партнеров конкурса.

Заявки можно подать до 18 декабря по адресу: г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4 (отдел по социальной политике районной администрации, каб. №8, телефоны: 63-15-79, 63-00-94, факс 63-10-16, e-mail: brfok32@yandex.ru)

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