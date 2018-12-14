В Брянске 17 декабря водителей ждут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 18:50 2018-12-14T18:50:40+03:00

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов

Изменить размер текста: A A

17 декабря на улице Бурова в Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить в районе дома № 22 с 1.00 до 1.30. Полицейские проследят за тем, чтобы за рулем не было пьяных автомобилистов.

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.

Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».