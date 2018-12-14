С новогодними поздравлениями в клуб «Пересвет»

14 Дек. 16:18 2018-12-14T16:18:23+03:00

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Глава города Александр Хлиманков - частый гость и давний друг спортсменов. Председатель клуба «Пересвет» Николай Пискунов рассказал гостю о победах спортсменов в турнирах по настольному теннису, что Александр Бояров снова выиграл чемпионат мира по армлифтингу. Для молодого брянского спортсмена, который делал первые шаги в спорте под руководством отца в клубе «Пересвет», это уже четвёртая победа на соревнованиях такого уровня.

Главе города Александру Хлиманкову показали, как обустраивается помещение клуба. Рядом с тренажёрными залами в этом году здесь появились душевые, санитарные комнаты, в ближайшее время активисты планируют сделать комнату отдыха. Решением депутатов Брянского горсовета договор о безвозмездном пользовании помещения, где много лет работает «Пересвет», продлён до 2026 года. Это даёт стимул развиваться. Николай Пискунов рассказал, что рассчитывает на грантовую поддержку в этом году. Готовятся документы для участия в двух конкурсах.

Активисты рассказали Главе города, что клуб стал для десятков людей с ограниченными возможностями вторым домом, где они проводят большую часть времени, общаются, тренируются.

- Вы друг друга знаете, достоинства, недостатки, можете поговорить, решить проблемы, поделиться планами. Молодцы, что вы не сидите дома, развиваетесь, на месте не стоите. В меру возможностей мы поддерживаем вас. Клуб «Пересвет» - очень значимая общественная организация. Вы объединяете людей, получивших травмы, попавших в тяжёлые обстоятельства. Однако глядя на вас, общаясь с вами, понимаю, у вас оптимизма, жизненной энергии значительно больше, чем у некоторых здоровых людей. Это очень радует. Вы притягиваете к себе людей, которые в какой-то момент опускают руки, и направляете их на нужный путь, - сказал Глава города Александр Хлиманков.

Он рассказал участникам встречи, что в следующем году в социальном такси станет на две машины больше. Активисты, исследовавшие ситуацию в других городах, рассказали, что такая важная социальная услуга есть далеко не везде, а у нас служба социального такси развивается. Рассказали участники встречи о бытовых трудностях, решение которых теперь будет на контроле у Главы города.

По традиции Александр Хлиманков сыграл партию в настольный теннис и пообещал обязательно принять участие в рождественских состязаниях, которые пройдут в клубе 5 января.

В завершении встречи Александр Хлиманков поздравил участников клуба с приближающимися новогодними праздниками.

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