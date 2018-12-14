В Брянске у железнодорожного вокзала сгорела легковушка
В пожаре никто не пострадал
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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В Брянске на площади у железнодорожного вокзала в Володарском районе сгорела легковушка. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.27 в пятницу, 13 декабря.
- К месту вызова выехали два пожарных расчета, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что происходит горение моторного отсека легкового автомобиля.
За три минуты огонь потушили. Пострадавших нет.
Причину возгорания установят эксперты.
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