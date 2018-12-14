В Брянске у железнодорожного вокзала сгорела легковушка

СЕГОДНЯ 16:06 2018-12-14T16:20:50+03:00

В пожаре никто не пострадал

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В Брянске на площади у железнодорожного вокзала в Володарском районе сгорела легковушка. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.27 в пятницу, 13 декабря.

- К месту вызова выехали два пожарных расчета, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что происходит горение моторного отсека легкового автомобиля.

За три минуты огонь потушили. Пострадавших нет.

Причину возгорания установят эксперты.

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