Декабрьские заседания горсовета

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-14T15:55:21+03:00

13 декабря Глава города Брянска Александр Хлиманков провел Малый совет, на котором была определена повестка дня и назначены даты проведения двух сессий Брянского городского Совета

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В следующую среду, 19 декабря, на очередном заседании будет принят бюджет города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Депутаты внесут изменения в бюджет 2018 года и в схему размещения нестационарных торговых объектов, передадут в безвозмездное пользование муниципальные нежилые помещения. Помимо этого, будет принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Брянска» Александру Александровичу Мельникову.

27 декабря состоится внеочередное заседание Брянского горсовета. Его проведение связано с необходимостью формирования новой избирательной комиссии города Брянска. Данная функция относится к компетенции представительного органа власти. В соответствии с законодательством городской Совет должен сформировать новый состав избиркома, назначив 10 членов с правом решающего голоса.

Комиссия учреждается раз в пять лет, полномочия действующей истекают 9 января 2019 года. Новая комиссия не должна собираться на первое заседание ранее этого срока. Поэтому депутаты не смогут принять соответствующее решение на очередном заседании, которое состоится 19 декабря, а должны провести внеочередную сессию 27 декабря. Это позволит новому избиркому соблюсти необходимые сроки проведения своего первого заседания.

Также на внеочередной сессии депутаты рассмотрят Стратегию социально-экономического развития города Брянска на период до 2030 года. Этот объемный документ разрабатывался специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы с привлечением максимально широкого круга экспертов. В стратегии учтены мнения и предпочтения жителей города по различным направлениям. В соответствии с федеральным законом №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» данный документ должен быть принят до 1 января 2019 года.

Глава города Брянска Александр Хлиманков призвал коллег внимательно изучить проект, внести свои предложения и на внеочередном заседании Брянского горсовета обсудить Стратегию социально-экономического развития города Брянска на период до 2030 года. Поручение градоначальника поддержал один из разработчиков стратегии член Общественного совета города Брянска, кандидат экономических наук Валерий Родоманов.

- Проект разрабатывался при непосредственном участии администрации города, - добавил он. - Поддерживаю главу города Брянска в том, что надо всем окунуться в этот вопрос. Участие каждого депутата в разработке стратегии определит общие цели и направления развития города, консолидирует усилия.

Заседания Брянского горсовета состоятся в конференц-зале горадминистрации (проспект Ленина, 35, кабинет №7).

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