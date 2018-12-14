2018-12-14T15:45:32+03:00
Общество

Телефонный мошенник украл с карты жительницы Брянска восемь тысяч рублей

Так девушка "продала" диван
Мария Дедкова
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Жительница Брянска сделала все как советовал мошенник.Жительница Брянска сделала все как советовал мошенник.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница Брянска, ставшая жертвой мошенников, рассказала, как ее обокрали. 27-летняя девушка решила продать ненужный диван через интернет. Через неделю на объявление откликнулся покупатель. Он пообещал перевести деньги хозяйке, пока диван не «перехватили» другие.

Незнакомец попросил девушку назвать номер ее банковской карты чтобы внести предоплату. После этого спросил код, который пришел ей на телефон.

- Жительница Брянска сделала все как советовал покупатель, поясняют в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Через минуту пришло смс, что все деньги с карты - восемь тысяч рублей - пропали.

Преступника пока не поймали.

Полиция просит брянцев быть внимательными, отвечая на звонки, поступающие с незнакомых номеров. Ни в коем случае не сообщайте незнакомым людям данные своей карты, и уж тем более – трехзначный код на ее оборотной стороне, либо пришедший на телефон код для подключения «мобильного банка». Если вы все-таки стали жертвой мошенников – как можно скорее обращайтесь в полицию и в банк, только в этом случае есть шанс отменить перевод денег и избежать их потери.

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