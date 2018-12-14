2018-12-14T15:09:24+03:00
Общество

На Московском проспекте в Брянске завершает обустройство ливневки

Рабочим осталось уложить 140 метров труб
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской горадминистрацииФото: пресс-служба Брянской горадминистрации
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В Брянске к завершению подходит второй этап строительства ливневой канализации. Рабочим осталось уложить 140 метров труб из 1,5 тысячи.

Подрядчик рассказал, что в день прокладывают около 12 метров труб, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Чиновники потребовали от строителей благоустроить дорогу на переулке Московском, ведущую к МРЭО ГИБДД. Подрядчик заверил, что уже начал решать этот вопрос. После прокладки кабеля дорогу снова защебенят.

А со строительной площадки уберут отработанный песок там, где он мешает пешеходам.

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