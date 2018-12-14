В брянскую колонию пытались передать конфеты с подозрительной начинкой
Неизвестное вещество изъяли и направили на экспертизу
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В брянскую колонию №1 попытались передать незаконную посылку. Конфеты с подозрительной начинкой нашли во время досмотра продуктов питания,сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.
Внутри сладостей оказалось вещество растительного происхождения. Его изъяли и направили на экспертизу. Личность молодого человека, попытавшегося передать посылку осужденному, установят. Его личные данные записали.
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