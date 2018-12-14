В доме в Севском районе нашли тело 66-летней пенсионерки

14 Дек. 14:19 2018-12-14T14:19:03+03:00

Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Фото: Иван ВИСЛОВ

По подозрению в убийстве, задержали ее мужа

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В одно из домов в поселке Рабочий Севского района 13 декабря нашли тело 66-летней женщины. По подозрению в убийстве задержали ее мужа, 72-летнего пенсионера.

- По версии следствия, после застолья он избил женщину, нанеся ей множественный удары деревянной тростью и металлической кочергой, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По факту происшествия правоохранители завели уголовное дело.

Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. То, что во время совершения преступления севчанин был пьяным, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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