В стародубском селе пьяный пенсионер попал под колеса рейсового автобуса, пытаясь его остановить

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-14T11:38:54+03:00

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В селе Мохоновка в Стародубском районе 64-летний пенсионер попал под колеса рейсового автобуса, пытаясь его остановить. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале восьмого вечера в четверг, 13 декабря, на улице Советской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

48-летний водитель автобуса ПАЗ-4234 ехал по дороге Стародуб-Мохоновка-Дареевичи. Пьяный пешеход вышел на дорогу, чтобы остановить автобус. Но попал под колеса. Пострадавший пенсионер сломал четыре ребра. Медики отпустили его, назначив лечение.

Кстати, в тот же день в Стародубском районе случилось смертельное ДТП, в которого погиб 70-летний водитель "шестерки".

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