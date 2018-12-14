В Дятькове неизвестный водитель сбил 14-летнюю школьницу и уехал
В брянском городе Дятьково неизвестный водитель сбил 14-летнюю школьницу и уехал. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины восьмого утра в четверг, 13 декабря, на улице Фокина.
По предварительным данным, автомобилист ехал со стороны улицы Орджоникидзе в сторону улицы Красной Розы. Он не справился с управлением и сбил девочку, которая в это время переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
Пострадавшая школьница ушибла плечо, голень и стопу. Ее осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».