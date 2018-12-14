В Стародубском районе пенсионер на ВАЗе погиб при столкновении с грузовиком

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-14T11:15:25+03:00

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В Стародубском районе 70-летний водитель ВАЗ-21065 погиб при столкновении с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале десятого утра в четверг, 13 декабря, на 10-м километре автодороги Стародуб-Новый Ивайтенки, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Пенсионер на ВАЗе двигался в сторону Стародуба. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3034, за рулем которого был 36-летний автомобилист.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Всего на брянских дорогах за прошедшие сутки, 13 декабря, случилось четыре автоаварии, в которых один человек погиб и трое получили травмы.

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