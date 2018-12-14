Чиновник из мэрии Брянска Григорий Шаповалов ушел в отставку

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-14T11:00:39+03:00

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Руководитель аппарата Брянской городской администрации Григорий Шаповалов покинул свой пост. Он контролировал кадровые вопросы, отчетность, делопроизводство, хозяйственный сектор и другую деятельность. Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Его подписали 12 декабря.

- Замену на эту должность пока не нашли, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе мэрии. – Исполнять обязанности руководителя аппарата горадминистрации будет Людмила Гончарова.

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