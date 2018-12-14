В брянском сыре нашли растительные жиры, не заявленные в составе

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-14T14:03:20+03:00

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В сыре брянского производителя из Брасовского района нашли растительные жиры, о которых не сообщили в составе. Еще в ноябре в белгородских магазинах проверили сыр «Пошехонский». Местная лаборатория обнаружила, что в составе есть не только молочные, но и растительные жиры.

- Такие нарушения технического регламента находили в сырах этого же производителя, которые продаются и в Брянской области, - рассказывают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – Кроме того, из 11 исследованных образцов сыра в семи нашли натамицин – противогрибковый препарат, которого в молочной продукции быть не должно.

С начала года предприятие по производству сыра внепланово проверяли четыре раза. За нарушения фирму оштрафовали на 520 тысяч рублей, генерального директора – на 45 тысяч рублей. Отменили пять деклараций о соответствии на пять видов сыров и одно сливочное масло.

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