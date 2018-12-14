В Брянске сняли на видео девушку, укравшую кофту в магазине

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-14T10:18:24+03:00

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В Брянске сняли на видео девушку, которая украла кофту в магазине. Ролик опубликовали в сети в четверг, 13 декабря. Автор сообщает, что инцидент произошел 12 декабря. Кражу запечатлела камера видеонаблюдения.

На видео видно, что молодая девушка выбирает себе обновку на вешалке. Возле нее находится маленькая девочка, которая, возможно, пришла с воровкой. Потом девушка сворачивает одну из вещей и прячет ее под свитер. Сразу после этого к ней направляется продавец.

Задержали ли воровку, неизвестно.

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