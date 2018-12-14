В Брянской области открылась выставка фотографий ученика четвертого класса

14 Дек. 09:48 2018-12-14T09:48:15+03:00

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В Брянской области открылась выставка фотографий юного художника Михаила Орлова. Автор снимков учится в четвертом классе в лицее №1 в городе Жуковка. В учебном заведении открылся выставочный зал для школьников. На первой экспозиции в нем представили фотоработы Михаила.

На выставке – 36 фотографий. Все они объединены одной темой – природа родного края. Сам Михаил назвал выставку «Мир глазами ребенка», сообщают «Жуковские новости».

- В своих фотографиях я стараюсь запечатлеть те моменты, которые очень сложно заметить, - говорит мальчик. – Кто-то просто пройдет мимо такой красоты, кто-то даже не обратит внимание. Я хочу показать, что фотография – это тоже искусство.

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