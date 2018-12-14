В Брянской области житель Таджикистана ударил ножом земляка за то, что он вошел в комнату в обуви

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-14T09:32:04+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Жуковке осудили 51-летнего гражданина Таджикистана за то, что он ударил ножом своего земляка. Потерпевший получил тяжелую травму.

- В суде установили, что инцидент произошел вечером 18 сентября на пилораме в деревне Петуховка в Жуковском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Оба мужчины там работали. Фигурант уголовного дела ударил своего 27-летнего земляка ножом в грудь. Причинной конфликта стало то, что молодой человек вошел в комнату в обуви. А старший товарищ посчитал это неуважением.

Иностранца приговорили к трем годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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