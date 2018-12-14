В Брянске 24-летний парень погиб, упав с балкона многоэтажки

14 Дек. 09:11 2018-12-14T09:11:48+03:00

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В Брянске 24-летний молодой человек погиб, упав с балкона многоэтажки. Информация об этом и фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Очевидцы пишут, что трагедия случилась вечером в четверг, 13 декабря, в доме №9 на улице Рославльской. Тело парня обнаружили местные жители.

На месте работали правооханители. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

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