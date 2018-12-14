СЕГОДНЯ 08:53 2018-12-14T08:53:42+03:00

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В Брянске установили главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса. Дерево появилось на своем привычном месте вечером в четверг, 13 декабря, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Елку украсят гирдяндами и игрушками к 25 декабря. В этот день пройдет торжественное открытие главной елки города. Часть игрушек для нее сделали школьники. Авторы лучших украшений получат грамоты и подарки.

К новому году в Брянске установят больше 20 живых елок. Многие уже красуются на площадях, в парках, на разворотных кольцах.

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