В Брянске установили главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса
Дерево появилось на привычном месте вечером 13 декабря
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске установили главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса. Дерево появилось на своем привычном месте вечером в четверг, 13 декабря, сообщают в пресс-службе горадминистрации.
Елку украсят гирдяндами и игрушками к 25 декабря. В этот день пройдет торжественное открытие главной елки города. Часть игрушек для нее сделали школьники. Авторы лучших украшений получат грамоты и подарки.
К новому году в Брянске установят больше 20 живых елок. Многие уже красуются на площадях, в парках, на разворотных кольцах.
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