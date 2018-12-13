2018-12-13T18:44:02+03:00
Общество

За год в Брянской области из-за несчастных случаев погибли 20 детей

Правоохранители просят родителей быть внимательнее
Мария Дедкова
Поделиться:
Несчастные случаи связаны не только с неосторожностью самих детей, но и с отсутствием контроля со стороны родителей.Несчастные случаи связаны не только с неосторожностью самих детей, но и с отсутствием контроля со стороны родителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В этом году в Брянской области произошло больше 20 несчастных случаев с детьми. Следователи завели 23 уголовных дела из-за тяжелых травм или смерти малышей.

- Несчастные случаи связаны не только с неосторожностью самих детей, но и с отсутствием контроля со стороны родителей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Этим летом в водоемах Брянской области утонули восемь ребят. Семеро погибли в пожарах. Трехлетний малыш из Брянска выпал из окна квартиры. Еще одного малыша ударило током. Двух младенцев нечаянно во сне задушили матери. Один погиб из-за халатности взрослых.

Правоохранители просят родителей уделять больше внимания своим детям, разъяснять им правила поведения на опасных и незнакомых местах, а также самим соблюдать технику безопасности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять сирот из Почепского района получили новые квартиры
Суд вновь не разрешил открыть ТРЦ «Тимошковых» в Брянске
Жительница Брянска перевела «белому магу» больше трех миллионов рублей, чтобы вернуть возлюбленного
Брянские спасатели получили новую технику
Руководителем аппарата Брянской городской администрации стал Антон Вербицкий
В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино»
Брянца будут судить за нападение на полицейского
Брянская новогодняя елка из покрышек попала во всероссийский антирейтинг
В Новозыбкове 262 мальчишки и девчонки стали юнармейцами
Жителю Клинцов грозит до трех лет колонии за покупки с найденной банковской карты
Подробности ДТП в Навлинском районе: двух подростков госпитализировали
Житель Жирятинского района получил два года колонии за хранение марихуаны
Безработный житель Клинцов украл теленка на ферме
"КАМЕННАЯ СКАЗКА" вновь в БРЯНСКЕ
В 10-м микрорайоне в Брянске ночью сгорела иномарка
Педагог фольклорной школы в Брянске вошла в топ-3 лучших по России
Брянские заключенные поставили спектакль "Иван Васильевич меняет профессию"
15 сирот из Новозыбкова получили квартиры в новостройке
В Брянске появится памятная доска в честь космонавта Виктора Афанасьева
Улицы Брянска посыпают песком 17 машин
Ремонт коллектора на улице Спартаковской в Брянске пообещали завершить до конца недели
В Брянске начали заливать новый каток на Набережной
Гордимся нашими земляками
Вопросы заседания горсовета
В следующем году в Брянской области отремонтируют 250 дворов и 10 скверов и парков
Почетным гражданином Брянска стал Александр Мельников
Брянские лесники и полицейские усилят контроль за незаконной вырубкой елей к Новому году
В магазине Бежицы задержали двух брянцев с фальшивыми купюрами
В Карачевском районе открыли отремонтированный дом культуры