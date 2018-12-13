За год в Брянской области из-за несчастных случаев погибли 20 детей

СЕГОДНЯ 18:44 2018-12-13T18:44:02+03:00

Несчастные случаи связаны не только с неосторожностью самих детей, но и с отсутствием контроля со стороны родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В этом году в Брянской области произошло больше 20 несчастных случаев с детьми. Следователи завели 23 уголовных дела из-за тяжелых травм или смерти малышей.

- Несчастные случаи связаны не только с неосторожностью самих детей, но и с отсутствием контроля со стороны родителей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Этим летом в водоемах Брянской области утонули восемь ребят. Семеро погибли в пожарах. Трехлетний малыш из Брянска выпал из окна квартиры. Еще одного малыша ударило током. Двух младенцев нечаянно во сне задушили матери. Один погиб из-за халатности взрослых.

Правоохранители просят родителей уделять больше внимания своим детям, разъяснять им правила поведения на опасных и незнакомых местах, а также самим соблюдать технику безопасности.

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