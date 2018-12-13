Руководитель двух фирм в Севске пойдет под суд за невыплату зарплаты и сокрытие налогов

СЕГОДНЯ 18:23 2018-12-13T18:24:05+03:00

До суда предприниматель останется под подпиской о невыезде

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Директор двух фирм в Севском районе пойдет под суд за невыплату зарплаты и сокрытие налогов.

По версии следствия, с февраля по сентябрь прошлого года девять работников одной из организаций не получили 420 тысяч рублей. У второй фирмы образовалась задолженность по налогам на 2,4 миллиона рублей. Но выплачивать ее руководитель не стал, а заработанные деньги потратил на свои цели, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

До суда предприниматель останется под подпиской о невыезде.

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