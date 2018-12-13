В Брянске на борьбу со снегом вышли 70 единиц техники и 200 человек

13 Дек. 18:05 2018-12-13T18:15:03+03:00

Они убирают улицы и тротуары

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В Брянске 13 декабря убирать улицы от снега вышли 70 единиц техники и 200 человек. Накануне вечером дороги посыпали комбинированные дорожные машины. За день израсходовали 650 кубометров пескосоляной смеси, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Главные городские улицы чистили 27 комбинированных дорожных машин, 6 тракторов, 2 пылесоса, 18 самосвалов и лаповые погрузчики. Снег вывозили с обочин, скверов, парков и площадей. Почти 200 человек чистили остановки и пешеходные дорожки.

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