«Дом.ru БКС» и канал Nickelodeon* приглашают брянцев на новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 17:37 2018-12-13T17:37:58+03:00

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Праздник, посвященный героям любимых мультфильмов, пройдет 23 декабря в Брянском театре драмы им. А.К.Толстого. Начало – в 16.30.

Вход – по пригласительным билетам, выиграть которые можно в группах «Домашние новости», «Дом.ru БКС», «Афиша Брянск», «Наш Брянск» в «ВКонтакте», а также в эфире радиостанции «Еропа Плюс». Количество мест ограничено.

Перед началом представления маленьких гостей ждет насыщенная игровая программа с любимыми героями Nickelodeon: шоу мыльных пузырей, мастер-классы, веселая анимация и креативная фотозона. Кроме того, гости елки смогут поучаствовать в различных конкурсах и выиграть призы от телеканала. Второй частью праздника станет музыкальный спектакль «Васильки для Василисы, или опасное сказочное путешествие», который напомнит ребятам, как важно помогать и дарить добро окружающим, особенно тем, кто так нуждается в нашей помощи. Кроме, того поздравить детей с новым годом придут и главные зимние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка.

«Каждый месяц «Дом.ru БКС» старается радовать жителей Брянска яркими событиями. В преддверии главного праздника года мы с каналом Nickelodeon подготовили красочное новогоднее представление. Приглашаю посетить наше мероприятие и окунуться в увлекательный мир мультипликации. Во время развлекательной программы в фойе театра популярные герои телеканала будут в каждой активности праздника радовать детей и дарить им яркие впечатления, а в финале елки дети вживую встретятся с традиционным волшебным героем – Дедом Морозом», - комментирует директор филиала «Дом.ru БКС» в Брянске Константин Бугаев.

Nickelodeon — детский развлекательный канал, который смотрит на мир глазами ребенка. Программная сетка телеканала создается с учетом национальных праздников, школьных каникул и регулярно пополняется мультсериалами и развлекательными шоу российского производства. Девиз телеканала: «Дети — на первом месте!» — в полной мере отражает проекты Nickelodeon: ежегодное мероприятие для всей семьи «День, когда пора играть», детская премия Kids` Choice Awards, развлекательное шоу собственного производства «Быть блогером» и уникальные для России инициативы, такие как «День самоуправления» и «Нам нужен твой голос». Все шоу Nickelodeon развивают важные социальные навыки, учат дружбе, взаимопомощи и командной работе.

Nickelodeon* - Никеллодеон