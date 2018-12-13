2018-12-13T17:31:59+03:00
Общество

Госавтоинспекция потребовала привести в порядок дорогу к МРЭО в Брянске

По словам местных жителей, здесь сложно проехать даже грузовикам
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, Лена ВоробьеваФото: vk.com, Лена Воробьева
Изменить размер текста:

В областной Госавтоинспекции потребовали привести в порядок дорогу к МРЭО в Брянске.

С 1 ноября по 12 декабря на этом участке прокладывали ливнеку, движение автотранспорта было запрещено.

- После окончания работ твердое покрытие дороги на переулке Московском не восстановили, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - На переулке подрядчик уложил грунт и засыпал дорогу щебнем. Из-за влажности здесь образовались колеи, которые затрудняют движение транспорта.

13 декабря на участке установили временные предупреждающие дорожные знаки.

Владельцу дороги внесли представление и потребовали исправить недостатки.

По факту разрушений завели административное дело.

Хозяин должен каждый день следить за дорогой. Посыпать щебнем или выпускать на работу грейдер. Если организация не сможет обеспечить безопасный проезд автомобилей, она должна запретить движение полностью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дом.ru БКС» и канал Nickelodeon* приглашают брянцев на новогоднюю елку
Прокуратура: мошенников чаще всего ловят в Брянске, Новозыбкове, Дятькове и Клинцах
14 декабря на улице Клары Цеткин в Брянске ограничат движение
Брянскому ансамблю танца присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
12 тысяч брянских пенсионеров, работавших на селе, получат доплаты
В Брянске осудили наркоторговца
В Брянске сплошные проверки пройдут для водителей автобусов
В Брянске начальник центра изоляции для несовершеннолетних получал зарплату за несуществующего работника
Борис Пайкин и Сергей Антошин встретились в БГУ с экономистами и артистами
Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравляют членов партии и сторонников с днем рождения ЛДПР
Чичерина написала песню про брянского Пересвета
В Клинцах задержали грабителя-рецидивиста
Ночью в Брянске на Первомайском мосту сгорели вагончики рабочих
Для брянской областной больницы купили новое оборудование