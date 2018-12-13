Госавтоинспекция потребовала привести в порядок дорогу к МРЭО в Брянске

13 Дек. 17:31 2018-12-13T18:48:48+03:00

По словам местных жителей, на этом участке сложно проехать даже грузовикам

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В областной Госавтоинспекции потребовали привести в порядок дорогу к МРЭО в Брянске.

С 1 ноября по 12 декабря на этом участке прокладывали ливнеку, движение автотранспорта было запрещено.

- После окончания работ твердое покрытие дороги на переулке Московском не восстановили, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Подрядчик уложил грунт и засыпал дорогу щебнем. Из-за влажности здесь образовались колеи, которые затрудняют движение транспорта.

13 декабря на участке установили временные предупредительные дорожные знаки. Владельцу дороги внесли представление и потребовали исправить недостатки. Дорогу нужно посыпать щебнем или выпустить на работу грейдер. Если обеспечить безопасный проезд автомобилей не получится, движение по дороге должны запретить.

По факту разрушений проезжей части завели административное дело.

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