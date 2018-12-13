Госавтоинспекция потребовала привести в порядок дорогу к МРЭО в Брянске

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-13T17:31:59+03:00

По словам местных жителей, здесь сложно проехать даже грузовикам

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В областной Госавтоинспекции потребовали привести в порядок дорогу к МРЭО в Брянске.

С 1 ноября по 12 декабря на этом участке прокладывали ливнеку, движение автотранспорта было запрещено.

- После окончания работ твердое покрытие дороги на переулке Московском не восстановили, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - На переулке подрядчик уложил грунт и засыпал дорогу щебнем. Из-за влажности здесь образовались колеи, которые затрудняют движение транспорта.

13 декабря на участке установили временные предупреждающие дорожные знаки.

Владельцу дороги внесли представление и потребовали исправить недостатки.

По факту разрушений завели административное дело.

Хозяин должен каждый день следить за дорогой. Посыпать щебнем или выпускать на работу грейдер. Если организация не сможет обеспечить безопасный проезд автомобилей, она должна запретить движение полностью.

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