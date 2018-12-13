Прокуратура: мошенников чаще всего ловят в Брянске, Новозыбкове, Дятькове и Клинцах

13 Дек. 16:52 2018-12-13T16:52:02+03:00

По статистике, каждое второе мошенничество злоумышленники совершили в интернете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в этом году правоохранители расследовали 1260 афер

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В Брянской области уменьшилось количество уголовных дел по статье "Мошенничество". Так, за 11 месяцев этого года правоохранители расследовали 1260 афер. Это на 9,9 процента меньше, чем в прошлом году.

По статистике, каждое второе мошенничество злоумышленники совершили в интернете.

Больше всего аферистов в Брянске, Брянском и Новозыбковском районах, Дятькове и Клинцах. сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

За 11 месяцев раскрыли 214 мошенничеств. В суде находятся еще 180 уголовных дел. Предварительное расследование приостановлено по 917 делам.

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