14 декабря на улице Клары Цеткин в Брянске ограничат движение

13 Дек. 16:33 2018-12-13T16:41:30+03:00

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Здесь пройдут работы с газопроводом

Изменить размер текста: A A

В Володарском районе Брянска 14 декабря ограничат движение транспорта. Проехать автомобилисты не смогут в районе дома №25 на улице Клары Цеткин, сообщает в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничение связано с проведением земляных работ по врезке газопровода.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».