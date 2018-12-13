14 декабря на улице Клары Цеткин в Брянске ограничат движение
Здесь пройдут работы с газопроводом
Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Володарском районе Брянска 14 декабря ограничат движение транспорта. Проехать автомобилисты не смогут в районе дома №25 на улице Клары Цеткин, сообщает в пресс-службе Брянской городской администрации.
Ограничение связано с проведением земляных работ по врезке газопровода.
Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.
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