2018-12-13T16:41:30+03:00
Общество

14 декабря на улице Клары Цеткин в Брянске ограничат движение

Здесь пройдут работы с газопроводом
Мария Дедкова
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Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Володарском районе Брянска 14 декабря ограничат движение транспорта. Проехать автомобилисты не смогут в районе дома №25 на улице Клары Цеткин, сообщает в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничение связано с проведением земляных работ по врезке газопровода.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.

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