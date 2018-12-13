2018-12-13T16:18:50+03:00
Звезды

Брянскому ансамблю танца присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

В этом году «Калинке» из Новозыбкова исполнилось 43 года
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Народный ансамбль танца «Калинка» из Новозыбкова получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Такую высокую оценку коллектив из нашего региона заслужил впервые, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Соответствующий приказ подписали в Министерстве культуры России. Такого высокого звания удостоились 37 коллективов со всей страны, в том числе брянская «Калинка».

В этом году ансамблю исполнилось 43 года. Его основательницей стала заслуженный работник культуры Татьяна Цебровская. Сейчас руководит коллективом ее ученица - Ольга Хохлова.

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