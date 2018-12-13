Брянскому ансамблю танца присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
Народный ансамбль танца «Калинка» из Новозыбкова получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Такую высокую оценку коллектив из нашего региона заслужил впервые, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Соответствующий приказ подписали в Министерстве культуры России. Такого высокого звания удостоились 37 коллективов со всей страны, в том числе брянская «Калинка».
В этом году ансамблю исполнилось 43 года. Его основательницей стала заслуженный работник культуры Татьяна Цебровская. Сейчас руководит коллективом ее ученица - Ольга Хохлова.
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