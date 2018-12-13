12 тысяч брянских пенсионеров, работавших на селе, получат доплаты

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-13T15:44:33+03:00

Дополнительные средства получат те, кто проработал на селе 30 и более лет и проживает в сельской местности до сих пор. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Надбавка составит 25 процентов от фиксированной выплаты страховой пенсии

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В Брянской области 12 тысяч пенсионеров, работавших на селе получат доплаты. Новую надбавку вводят по решению главы государства с 1 января. Дополнительные средства получат те, кто проработал на селе 30 и более лет и проживает в сельской местности до сих пор.

Надбавка составит 25 процентов от фиксированной выплаты страховой пенсии, сообщает пресс-службе ПФР по Брянской области.

Начисление денег пройдет автоматически, обращаться за ней в пенсионный фонд не потребуется.

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