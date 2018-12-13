В Брянске сплошные проверки пройдут для водителей автобусов

13 Дек. 14:20 2018-12-13T18:53:03+03:00

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В Брянске в пятницу, 14 декабря, пройдут сплошные проверки водителей междугородних автобусов. Автоинспекторы будут дежурить в Бежицком, Володарском и Фокинском районах, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На кольце Хладокомбината на улице Литейной сотрудники ГИБДД будут проверять шоферов с шести часов вечера до половины седьмого. В то же время водителей автобусов будут проверять на кольце Мясокомбината. В районе дома №2 на Речной автобусы будут останавливать с половины первого до часа дня.

Обычных водителей сплошные проверки ждут в ночь с пятницы на субботу, 15 декабря. Инспекторы будут стоять возле развлекательного центра «Сити Холл» на улице Фокина с половины третьего до трех ночи и ловить пьяных водителей.

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