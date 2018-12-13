2018-12-13T14:20:16+03:00
Общество

В Брянске сплошные проверки пройдут для водителей автобусов

Обычных автомобилистов проверят ночью
Марина АНТОНОВА
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Инспекторы ДПС будут дежурить в трех районах Брянска.Инспекторы ДПС будут дежурить в трех районах Брянска.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске в пятницу, 14 декабря, пройдут сплошные проверки водителей междугородних автобусов. Автоинспекторы будут стоять в Бежицком, Володарском и Фокинском районах, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На кольце Хладокомбината на улице Литейной сотрудники ГИБДД будут дежурить с шести часов вечера до половины седьмого. В то же время водителей автобусов будут проверять на кольце Мясокомбината. В районе дома №2 на Речной автобусы проверят с половины первого до часа дня.

Обычных водителей сплошные проверки ждут в ночь с пятницы на субботу, 15 декабря. Инспекторы будут стоять возле развлекательного центра «Сити Холл» на улице Фокина с половины третьего до трех ночи. И ловить пьяных водителей и тех, кто откажется пройти тест на алкоголь.

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