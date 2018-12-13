В Брянске начальник центра изоляции для несовершеннолетних получал зарплату за несуществующего работника

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-13T13:56:39+03:00

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В Брянске бывшего начальника центра временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Правоохранители завершили расследование уголовного дела.

- По версии следствия, с февраля 2011 по ноябрь 2012 года руководитель центра похитил 147 тысяч рублей из бюджета, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Все это время в учреждении числился работник, который по факту не исполнял своих обязанностей, но получал зарплату на банковскую карту. Карточка была у руководителя. Деньгами он распоряжался по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

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