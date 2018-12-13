Чичерина написала песню про брянского Пересвета

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-13T13:03:03+03:00

На обложке сингла - картина Михаила Авилова "Поединок Пересвета с Челубеем"

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Российская рок-певица Чичерина представила новую песню про брянского богатыря Пересвета. Впервые композицию опубликовали в сети еще в конце ноября. Сейчас песня начинает штурмовать хит-парады радиостанций.

Александр Пересвет предположительно родился в Брянске. Юлия Чичерина поет о нем: "Герой, рожденный на задворках страны, расколотой на части". В видео, которая опубликовала исполнительница на Youtube, используют иконы, картины средневековых сражений и художественные произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Картины перемежаются с фотографиями современных героев России.

Музыку для песни написала Юлия Чичерина, стихи - Семен Пегов.

Для обложки сингла использовали картину Михаила Авилова "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле".

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